حماة.. أسعار الفروج تحلق عالياً و60% من المداجن توقفت

2020/06/28 | 17:17 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت أسعار #الفروج في سوريا ارتفاعها لتسجل أرقاماً غير مسبوقة، إذ ارتفع سعر كيلوغرام الفروج المنظف في حماة 800 ليرة سورية خلال أسبوع.وذكر أصحاب محلات بيع فروح في #حماة، لصحيفة (الوطن) إن «سعر كيلو…

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