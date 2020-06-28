جراح روسي.. مادة نستخدمها في المطبخ وتسبب السرطان!

2020/06/28 | 17:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز حث جراح الأورام الروسي إيفان كاراسيف على التخلي عن زيت عباد الشمس المكرر، لأنه يمكن أن يتسبب بتطور السرطان.وأشار الطبيب إلى أن الزيت الذي يتم الحصول عليه بعد عملية التكرير يتضمن مادتي الهكسان والبنزين، ومن المستحيل تماما إزالتها من المنتج.وبالإضافة إلى ذلك، تحت تأثير درجات الحرارة المرتفعة، على سبيل المثال، عند […]

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