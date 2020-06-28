مقتل جندي تركي خلال عملية

2020/06/28 | 17:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية،مقتل جندي في عملية "مخلب النمر" الجارية ضد حزب العمال الكرستاني "بي كا كا" شمالي العراق....

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