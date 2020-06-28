2020/06/28 | 17:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _كربلاء أفاد مصدر طبي في كربلاء، الاحد، بتسجيل ٣ حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا.وقال المصدر، إن “ردهة الحميات في مدينة الامام الحسين عليه السلام الطبية شهدت اليوم تسجيل ٣ حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا”.وأضاف أن “الحالات توزعت بين رجلين وامرأة، والمرأة من محافظة ميسان أجرت عملية في مستشفى الكفيل وتوفيت وبعد الفحص تبين انها مصابة بفيروس كورونا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كربلاء تسجل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة كربلاء تسجل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).