شاهد: الأقساط قد يتسبب بانفجار إصابات كورونا في صفوف طلاب كلية التراث

2020/06/28 | 17:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يعيش عشرات أو مئات الطلبة من الدارسين في كلية التراث الأهلية، تهديدًا بالتعرض لإصابات بالجملة بفيروس كورونا، بعد ما نتج من احتشاد وزحام ومخالطة وتجمعات بشرية كثيفة بين الطلاب خلال دفع الاقساط السنوي للكلية.واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق” تجمع بشري هائل ومزدحم لمئات الطلاب خلال دفع الاقساط لكلية التراث، […]

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