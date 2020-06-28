آليات الأجهزة الدولية لحماية حقوق الإنسان

2020/06/28 | 17:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعــد الأمــم المتحــدة المنظمــة العالميــة ذات الاهتمــام واســع النطــاق فــي مجــال حمايــة حقــوق الإنســان، لــذا لــم يكتــف ميثاقهــا بالاعتــراف بهــذه الحقــوق والحريــات وبالالتــزام بحمايتهــا، وإنمــاحرص أيضاً علــى ايجاد الوســائل الفعالــة لحمايــة تلــك الحقــوق والحريــات.ولــم يمنــع ميثــاق الأمــم المتحــدة مــن تشــكيل منظمــات إقليميــة، إلــى جانــب المنظمــات الدوليــة لتعنــى برعايــة أوضــاع حقــوق الإنســان لــدى الــدول الأعضــاء فيهــا، ولا تعتبــر بديــلا عــن الأمــم المتحــدة بل تمــارس دوراً مســانداً ومكمــلاً لهــا ,وهذه المنظمــات الإقليميــة القائمــة تعمل بموجب قرارات صادرة من أجهــزة ومنظمــات دوليــة معنيــة بحمايــة حقــوق الإنســان وليــس عــن طريــق معاهــدات دوليــة.

(منظمة الأمم المتحدة):

تُعــدّ الأمــم المتحــدة المنظمــة العالميــة الأولــى فــي مجــال حمايــة حقــوق الإنســان، وقــد أولــت اهتمامها بحقــوق الإنســان، وحــددت اختصاصــات أجهزتهــا الرئيســة فــي هذا المجال ، وكذلــك دور أجهزتهــا الفرعيــة ووكالاتهــا المتخصصــة وتتكــون المنظمــة مــن ســتة أجهــزة رئيســة فقــط، ويمكــن لتلــك الأجهــزة إنشــاء الأجهــزة الفرعيــة اللازمــة، وتعــرف بآليــات الأجهــزة المنبثقــة عــن الميثــاق.وتتمثــل الأجهــزة الرئيسـيـة في :

الجمعية العامة:

هــي الهيئــة الرئيســة للأمــم المتحــدة، فهــي بمثابــة البرلمــان لهــا، تناقــش أيــة مســائل تدخــل فــي نطــاق اختصاصهــا وتضــم جميــع الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة علــى قــدم المساواة والعضويــة فيهــا مفتوحــة لكافــة الــدول دون تمييز وقــد وضعــت المــادة (10) مــن الميثــاق الإطــار العــام لاختصاصــات الجمعيــة فــي مجــال حمايــة حقــوق الإنســان فمنحتهــا اختصاصــا عاماً وهــو مناقشــة المســائل الداخلــة فــي نطــاق الميثــاق أو اختصاصــات جهــاز رئيســي أو فرعــي للمنظمــة، وإصــدار توصيــات مجــردة مــن الالتــزام القانونــي إلــى الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة أو إلــى مجلــس الأمــن أو كليهمــا وأكــدت المــادة (13) علــى دور الجمعيــة فــي إعــداد الدراســات وتحقيــق حقوق الإنســان، وممارســة الــدور الرقابــي علــى تصرفــات الــدول للتأكــد مــن التزامهــا بالمواثيــق الدوليــة.

مجلــس الأمــن:

المســؤول الرئيــس عمــا يتعلــق بحفــظ الســلم والأمــن الدولييــن, إن الميثــاق لــم يمنــح المجلــس مهمــة حمايــة حقــوق الإنســان، إلا أن التفســير الواســع لأحكامــه هــو الــذي أدى بــه إلــى ممارســة اختصــاص جديــد لــم يــرد بالميثــاق، وبــدأ بالربــط بيــن حفــظ الســلم والأمــن الدولــي وحمايــة حقــوق الإنســان، وقــد تأكــدت هــذه المســألة مــن خــلال بيــان قمــة مجلــس الأمــن الصــادر فــي 31 يناير 1992 بشــأن البنــد المعنــون (مســؤولية مجلــس الأمــن فــي صــون الســلم والأمــن الدولييــن) فعمليــات مراقبــة الانتخابــات والتحقــق مــن احتــرام حقــوق الإنســان وإعــادة اللاجئيــن إلــى أوطانهــم، جــزء لا يتجــزأ مــن الجهــود التــي يبذلهــا مجلــس الأمــن لصــون الســلم والأمــن الدولييــن وفــي تســوية المنازعــات الإقليميــة بنــاء علــى الأطــراف المعنيــة أو بموافقتهــا، ومــن ثمــة فقــد أرســت هــذه القمــة الخطــوط العريضــة للتفســير الواســع لمفهــوم تهديــد الســلم والأمــن الدولييــن وبالتحديــد فــي مجــال حقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني.

إن القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الأمــن ملزمــة؛ نتيجــة تعهــد الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة، بموجــب المــادة (25) من الميثــاق، بقبــول قــرارات مجلــس الأمــن وتنفيذهــا.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي:

ان المجلــس يعتبر أحــد الأجهــزة الرئيســة للأمــم المتحــدة، عمليــاً يمــارس مهامــه فــي مجــال حقــوق الإنســان تحــت إشــراف الجمعيــة العامــة، إلا أن هــذا لا يفقــده اســتقلاليته فــي تنفيــذ مهامــه.

الأمانة العامة:

تمــارس الأمانــة العامــة دوراً مهماً فــي الــذود عــن حقــوق الإنســان، وتتكــون مــن الأميــن العــام وهــو الموظــف الأكبــر فــي الأمــم المتحــدة وعــدد مــن الموظفيــن مــن (170) دولة.



ولــه وظائــف تتعــدى اختصاصاتــه الإداريــة والسياســية مثــل التحقيــق والوســاطة والتفــاوض، كمــا لــه تنبيــه مجلــس الأمــن إلــى أيــة مســألة يــرى تهديدهــا للســلم والأمــن الدولييــن.

مجلس الوصاية:

يتولــى مجلــس الوصايــة الإشــراف علــى إدارة الأقاليــم غيــر المتمتعــة بالحكــم الذاتــي، إضافــة لتوطيــد الســلم والأمــن الدولييــن وتشــجيع احتــرام حقــوق الإنســان للجميــع دون تمييــز.

محكمة العدل الدولية:

هــي الجهــاز القضائــي الرئيــس للأمــم المتحــدة، لا يمكــن للأفــراد اللجــوء إليهــا لعــرض انتهــاكات حقــوق الإنســان الواقعــة عليهــم، حيــث يقتصــر ذلــك علــى الــدول الأعضــاء فــي المنظمــة كذلــك المنضمــة للنظــام الأساســي للمحكمــة، وأخيــراً الــدول الراغبــة فــي التقاضــي أمامهــا مــن غيــر الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة أو فــي نظــام المحكمــة الأساســي.

أتمنى ومعي كل شعوب العالم أن تبقى الأمم المتحدة وكل المنظمات الأممية بعيدة عن كل التأثيرات السياسية وخاصة للدول العظمى وأن تحافظ على استقلاليتها وحياديتها وتبقى هي الراعية لحقوق الانسان في كل بقاع العالم.

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