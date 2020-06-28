تشابهاتٌ في تراجُعِ ثرواتِ سوريا بشار وعِراق صدام.. هل سيكتمل السيناريو؟

2020/06/28 | 17:35 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربما يكون #حافظ_الأسد وابنه “بشار” قد ازدروا #صدام_حسين ونظامه، ولكن هناك أوجه تشابه في مسارات أنظمتهم.قبل عشر سنوات تقريباً وقبل اندلاع #الثورة_السورية ضد خمسة عقود من حكم عائلة الأسد، استيقظ سكان #دمشق على مشهد…

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