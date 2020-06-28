نائب واصفا “إصلاحات” الكاظمي بـ “الأوهام”: يريد اقناع العراقيين بأن حكومة تعمل

2020/06/28 | 17:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… اعتبر النائب محمد الغزي، الاحد، إجراءات الحكومة الجديدة بشأن الاصلاح مجرد خطوات “تخبطية” لا طائل منها.وقال الغزي لـ /المعلومة/ إن “الاصلاحات الحالية التي يقوم بها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مجرد أوهام لا جدوى منها لأنها عشوائية وتخبطية”.وأضاف، أن “الكاظمي يريد أن يوهم الشارع العراقي بأن الحكومة تعمل وهي في الحقيقة تتخبط فقط”.[…]

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