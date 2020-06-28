بعد تداول مقاطع فيديو.. ما حقيقة البدء باستخدام العلاج الروسي في العراق وحدوث عمليات شفاء سريعة؟

2020/06/28 | 17:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو خلية الازمة النيابية، عباس عليوي، الاحد (28 حزيران 2020)، عن حقيقة البدء بتقديم العلاج الر...





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