بالصور.. التزام اهالي بعقوبة وعدد من مناطق ديالى بقرار حظر التجوال وانتقادات لالغاء ’’الاستثناءات’’

2020/06/28 | 17:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالىاظهرت صور من مدينة بعقوبة (مركز محافظة ديالى) وعدد من مناطق المحافظة، اليوم الاحد، وجود التزام ملحوظ بقرارات حظر التجوال للحد من وتفشي وباء كورونا، من قبل اهالي المحافظة.وقال مراسلنا: بعد ساعات من دخول حظر التجوال الشامل في مدن المحافظة، غابت عن شوارع مدينة بعقوبة الحركة سواء للمركبات والاهالي، وسط التزام كبيرة باجراءات الحظر.واضاف ان اهالي محافظة ديالى وجهوا انتقادات على قرار خلية الازمة لعدم وجود اي استثناءات خاصة للمخابز ومحال بيع الاغذية وحتى موظفي الدوائر الخدمية المعنية بالتواجد طيلة فترة الحظر.

وبرز رقمان مقلقان لحصيلة الوفيات والاصابات بفيروس كورونا في العراق اليوم، اذا سجلت وزارة الصحة 96 حالة وفاة و 2140 اصابة بالفيروس في ارتفاع مستمر يسجل منذ الـ 24 من حزيران الجاري بمعدل 100 وفاة والفي اصابة قابله رقم مطمئن سجلت فيه اعلى حصيلة شفاء يومية وبلغت 1184 حالة .

وكانت خلية الازمة الحكومية في محافظة ديالى اعلنت يوم امس عن فرض حظر شامل ومشدد للتجوال لمدة اسبوع يبدا من الساعة 12 ظهراً اليو، مع الغاء كافة الاستثناءاتَ.

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وقال عليوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "علاج "افيفافير الروسي لم يصل العراق

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