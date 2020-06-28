مصدر: اقالة قائد شرطة واسط اللواء قاسم راشد وتعيين بديل عنه

2020/06/28 | 17:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-واسط

أفاد مصدر أمني، الأحد (28 حزيران 2020) بإقالة قائد شرطة محافظة واسط اللواء، قاسم راشد وتعيين بديل عنه.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "أوامر صدرت من وزارة الداخلية، بإعفاء قائد شرطة واسط، اللواء قاسم راشد من منصبه، وتكليف العميد احمد عبد الصاحب بدلا عنه بالوكالة".

ويأتي ذلك بعد يوم، من اغتيال ضابط عمليات قسم شرطة قضاء الحي في محافظة واسط، كاظم راضي.

ويوم أمس السبت، اعلنت قيادة قوات شرطة محافظة واسط، فتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات حادث اغتيال ضابط عمليات قسم شرطة قضاء الحي في واسط.

وذكر بيان للقيادة انه "تم فتح تحقيق عاجل بإشراف اللواء قاسم راشد زويني لمعرفة ملابسات حادث اغتيال العميد كاظم راضي رخيص ضابط عمليات قسم شرطة قضاء الحي في محافظة واسط"، الذي اغتيل اليوم على يد مسلحين مجهولين".

وتابع البيان "حيث باشرت الاجهزة الأمنية هناك بجمع الأدلة والمعلومات والانتقال الى محل الحادث، وسيتم اعلان ما توصلت اليه التحقيقات الأولية فور اكتمالها".

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