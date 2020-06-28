بعيداً عن الأوهام: ما حقيقة الموقف الأميركي من مخطط الضم الإسرائيلي؟ - ماهر الشريف

2020/06/28 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماهر_الشريف بعد ثلاثة أيام من اجتماعات على مستوى رفيع في البيت الأبيض، شارك فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووزير خارجيته مايك بومبيو، وصهر الرئيس ومستشاره جاريد كوشنير، ومستشاره لشؤون الأمن القومي روبرت أوبراين، والسفير الإسرائيلي في إسرائيل ديفيد فريدمان، والموفد الخاص للإدارة الأميركية حول السلام في الشرق الأوسط آفي بركوفيتش، أعلن الوزير بومبيو في تصريح صحفي، في 24 حزيران الجاري، أن قرارات توسيع السيادة ......





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