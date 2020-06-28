دريد لحام: أمريكا مع شعبها ليست رحيمة.. فكيف ستكون مع الشعوب الأخرى!

2020/06/28 | 17:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أطلق الفنان السوري، دريد لحام، وابلا من الانتقادات صوب السياسة الأمريكية، تعليقا على “قانون قيصر” الذي تفرضه واشنطن على سوريا لخنق اقتصادها وتجويع شعبها.وقال دريد خلال مقابلة مع صحيفة “الوطن” السورية: “لا أحد ينظر إلى أمريكا كما لو أنها المُنقذ..هي تمارس الظلم على العالم أجمع..بل حتى مع شعبها ليست رحيمة”.[…]

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