وزير الصحة: الوزارة متواصلة مع أي لقاح جديد لكورونا في العالم لضمان وصوله للعراق

2020/06/28 | 17:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكد وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الاحد، ان الوزارة متواصلة مع اي لقاح او علاج جديد لفيروس كورونا في العالم لضمان وصوله للعراق.وذكرت وزارة الصحة في بيان تلقت “العهد نيوز ” نسخة منه، ان “التميمي ترأس اجتماع اللجنة العليا للخبراء الخاصة بمواجهة جائحة كورونا واطلع السيد على اخر المستجدات والتطورات والاجراءات المتخذة […]

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