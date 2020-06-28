وزارة الصحة: تسجيل 2140 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 1184 حالة ووفاة 96 مصابا

2020/06/28 | 18:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل الفين ومئة واربعين إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، وألف ومئة وأربع وثمانين حالة شفاء وست وتسعين وفاة بسبب المرض.

وقالت الوزارة في موقفها الوبائي اليومي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، إنه تم فحص أكثر من عشرة الاف نموذج في جميع المختبرات المختصة في العراق وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق أكثر من خمسمئة ألف نموذج.

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