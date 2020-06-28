خطوة بخطوة… ماذا يحدث لجسمك عندما تمنع السكر من وجباتك

2020/06/28 | 18:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز يلعب نظامنا الغذائي دورًا مهمًا للغاية في الحفاظ على صحتنا، لكن عندما نحاول إنقاص الوزن، علينا مراقبة هذا النظام الغذائي.ويعد السكر هو جزء رئيسي من تلك الأطعمة لكن السكر المعالج أو الصناعي أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن.ويحدد موقع “تايمز نيوز ناو” ما يحدث في جسم الإنسان، عندما نقوم بتخفيض نسب تناول […]

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