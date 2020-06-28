نائبة: خطورة الوضع الصحي ببغداد ستمنع انعقاد جلسات البرلمان

2020/06/28 | 18:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… بينت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي ، الاحد، ان خطورة الوضع الصحي في العاصمة بغداد سيتسبب بعدم انعقاد جلسات مجلس النواب.وقالت الحامدي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “رئاسة البرلمان لم تحدد موعد لعقد الجلسة المقبلة وهذا الامر يعود الى تدهور الوضع الصحي في بغداد”، لافتة الى ان “مجلس النواب سجل اصابات كثيرة […]

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