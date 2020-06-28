الاتصالات تكشف عن نتائج عملية الصدمة في ديالى

2020/06/28 | 18:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الاتصالات، اليوم الأحد، عن نتائج عملية الصدمة التي انطلقت في في جبل مروار التابع لقضاء الكفرى في محافظة ديالى.

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