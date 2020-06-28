وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة العليا للخبراء الخاصة بمواجهة جائحة كورونا

2020/06/28 | 18:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، اليوم الأحد ، اجتماع اللجنة العليا للخبراء الخاصة بمواجهة جائحة فيما أكد ان"الوزارة اتخذت اجراءات عاجلة في توفير (الاوكسجين الطبي ) بالتعاون مع عدد من دول الجوار.

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