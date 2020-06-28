2020/06/28 | 18:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزرفي: لا مزيد من الصواريخ الطائشة ولا مقاعد للخارجين عن القانون في هذه الحكومة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/28 | 18:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزرفي: لا مزيد من الصواريخ الطائشة ولا مقاعد للخارجين عن القانون في هذه الحكومة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزرفي: لا مزيد من الصواريخ الطائشة ولا مقاعد للخارجين عن القانون في هذه الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).