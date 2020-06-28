معركة الكاظمي تطال الاتصالات والانترنت.. والكشف عن دهاليز جديدة سيخترقها ضوء حكومة الأزمة

2020/06/28 | 18:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف الخبير الامني والمقرب من دائرة صنع القرار السياسي، هشام الهاشمي، عن الممرات الضيقة التي ستدخلها حكومة الكاظمي قريبًا.وقال الهاشمي في تغريدة رصدتها “يس عراق”: “المواجهة: خلال الوقت القادم ستشمل تحرير المنافذ الحدودية والموانئ والمطارات من عصابات الفاسدين، بالإضافة الى الكشف عن اسماء فاسدين وابناء مسؤولين متورطين في تهريب الإنترنت”.#المواجهة: […]

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