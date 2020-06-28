2020/06/28 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

كشف محافظ النجف، لؤي الياسري، اليوم الأحد، عن آخر التطورات في محاولات احتواء فيروس كورونا ف...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محافظ النجف: لن نسمح بدخول اكثر من هذا العدد مع الجنائز ولدينا مشكلة حلها بيد بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محافظ النجف: لن نسمح بدخول اكثر من هذا العدد مع الجنائز ولدينا مشكلة حلها بيد بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).