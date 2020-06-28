2020/06/28 | 18:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، جملة من التغييرات في مجلس المفوضين بهيأة الاعلام والاتصالات.

وقرر الكاظمي بحسب امر ديواني موقع من مدير مكتبه رائد جوحي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "انهاء تكليف اشرف الدهان وخليل الطيار وصفاء الدين حسين من مجلس المفوضين في هيأة الاعلام".

كما قرر الكاظمي "تكليف بسام سالم برئاسة مجلس المفوضين لهيأة الاعلام ومحمد عبد السادة وعادل سلمان بعضوية المجلس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثيقة.. الكاظمي يجري تغييرات إدارية جديدة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثيقة.. الكاظمي يجري تغييرات إدارية جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).