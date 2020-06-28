2020/06/28 | 18:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة خمسة أشخاص بنزاع عشائري جنوب الحلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/28 | 18:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة خمسة أشخاص بنزاع عشائري جنوب الحلة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة خمسة أشخاص بنزاع عشائري جنوب الحلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).