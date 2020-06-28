جونسون سيطرح خطة إنعاش اقتصادي كبرى لمواجهة تداعيات أزمة كورونا

2020/06/28 | 18:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء عن خطة إنعاش كبرى ترتكز على مشاريع بنى تحتية لدعم الاقتصاد البريطاني الذي تضرر كثيرا من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كما أفاد وزراء ووسائل إعلام الأحد.وقال رئيس الوزراء المحافظ في مقابلة مع صحيفة “ديلي مايل” “شكل ذلك صدمة كبرى للبلاد، لكننا سننهض […]

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