نائبة ترجح عدم انعقاد جلسات البرلمان لسبب طارئ

2020/06/28 | 18:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز بينت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي ، اليوم الاحد، ان خطورة الوضع الصحي في العاصمة بغداد سيتسبب بعدم انعقاد جلسات مجلس النواب.وقالت الحامدي في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز”، ان “رئاسة البرلمان لم تحدد موعد لعقد الجلسة المقبلة وهذا الامر يعود الى تدهور الوضع الصحي في بغداد”، لافتة الى ان “مجلس […]

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