حراك عراقي نحو حقول النفط.. شركات أجنبية مهددة بـ”مراجعة عقودها” ومطالبة بتخفيض “كلفة الانتاج”

2020/06/28 | 18:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشف وزير النفط احسان عبدالجبار عن توجه العراق لمراجعة عقود النفط مع بعض الشركات العاملة في حقول ترتفع فيها التكاليف لخفض النفقات مع خفض الإنتاج.وقال عبد الجبار في تصريحات صحفية، إن “الوزارة لديها رؤية لفتح باب التفاوض مع الشركات وشرعت بدراسة بعض العقود النفطية، والوزارة تتجه الى إجراء مراجعة لحقول النفط […]

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