اربيل تعلن اجراءات

2020/06/28 | 18:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلن محافظ اربيل فرست صوفي، اليوم الأحد، حزمة اجراءات جديدة في عاصمة الإقليم للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.وقال صوفي في مؤتمر صحفي مع دلوفان جلال مدير عام صحة اربيل ، ”الإجراءات الحالية المتخذه لا يمكن بها السيطرة على تفشي الفيروس، فهناك مؤشرات خطيرة واذا لم نتخذ بعض الاجراءات الضرورية سوف نواجه كارثة“.واضاف ”لذا سنصدر الليلة بعض القرارات المشددة، ونطمئن بأننا سنأخذ بنظر الاعتبار مصالح الجميع، فاذا لم نتخذ الاجراءات سوف يخرج الوضع عن سيطرتنا“.وقال "القرارات التي ستتخذ سنبدأ بتنفيذها في 12 مساء من يوم غد، هذه القرارات تؤلمنا ولكن مضطرون لإتخاذها، لأنه يجب الأخذ بنظر الإعتبار صحة وسلامة المواطنين“.كما اعلن صوفي عن إغلاق لنقاط التفيش بشكل كامل مع محافظات الاقليم من جهة والمحافظات العراقية من جهة اخرى، كما سيتم إلغاء كافة الاستثناءات.كما تطرق محافظ اربيل لإقدام من وصفهم بأحد الخيرين بالتبرع بمبلغ 300 الف دولار، وتم تحويلها لدائرة صحة اربيل “.من جانبه قال دلوفان جلال مدير عام صحة اربيل ، ”الوضع في المحافظة بشكل عام آخذ نحو ارتفاع بالإصابات، كما أن اغلب المصابين بحاجة الى العناية المركزة، ولهذا فأن الوضع يتطلب تشديد الاجرءات من اجل السيطرة على الوباء.واضاف ”لدينا حاليا 428 حالة إصابة، ووصلت الوفيات إلى 23 حالة“.

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