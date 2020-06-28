إفتاء كوردستان تصدر حكماً بشأن الفضائيين ومزدوجي الرواتب

2020/06/28 | 18:49 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدر المجلس الأعلى للإفتاء في إقليم كوردستان، اليوم الاحد، حكماً شرعياً بشأن حرمة رواتب الفضائيين ومزدوجي الرواتب.

وجاء في الفتوى التي صدرت عن المجلس، ووردت لوكالة شفق نيوز، بعد أن طالبت مجموعة من المواطنين وموظفي إقليم كوردستان من المجلس ايضاح الحكم الشرعي الاسلامي بشأن تسلم الرواتب من دون الدوام في الوظيفة والمعروف بالموظفين الفضائيين، بين المجلس حكم الشريعة الاسلامية بحرمة تعدد الرواتب.

واضاف أن ازدواجية الرواتب حتى وان كانت احدها من حكومة اقليم كوردستان والاخر من الحكومة العراقية فهو "حرام" ايضا ولافرق حرمتها عن ازدواجية الراتب من حكومة الاقليم فقط.

وبين ان اي شخص لا يتم تعيينه بشكل قانوني فانه الراتب الذي يتقاضاه "حرام" ويتوجب على الحكومة اتخاذ الاجراءات القانونية ضده.

انتشر مصطلح "الفضائيين" في السنوات القليلة الماضية بين منتسبي الجيش العراقي، أو الموظفين وهي إشارة إلى الذين يتبرعون برواتبهم لآمري وحداتهم أو مسؤولي دوائرهم مقابل التغيب عن الدوام لفترات طويلة.

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