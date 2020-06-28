الإعلان عن اطلاق رواتب لالاف الاشخاص من شريحة “اغلقت بطاقاتها”

2020/06/28 | 18:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلـن وزير العمل عادل الركابي إطلاق رواتب الاعانة الاجتماعية لـ(١٢٥٨٧) أسرة مستفيدة في بغداد والمحافظات يمثلون ملحق الدفعة الثالثة من رواتب الإعانة. وقالت الوزارة في بيان إنه تم “إطلاق رواتب الاعانة الاجتماعية لـ(١٢٥٨٧) أسرة مستفيدة في بغداد والمحافظات يمثلون ملحق الدفعة الثالثة من رواتب الإعانة التي سبق ان اطلقتها الوزارة”، داعية […]

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