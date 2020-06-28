بتبرعات الأهالي.. ديالى تعلن انجاز اكبر مستشفى للامراض الوبائية

2020/06/28 | 18:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلنت قائمقامية قضاء خانقين في ديالى، الاحد، انجاز مشروع بناء اكبر مستشفى للامراض الانتقالية بتبرعات الاهالي.وقال مدير اعلام القائممقامية يوسف ابراهيم لـ /المعلومة/، ان “مشروع بناء مستشفى خاصة للامراض الانتقالية بتبرعات الاهالي في خانقين تم الانتهاء من انجازه بعد مضي 3 اشهر على بدء العمل به”، لافتا الى ان “التاخير جاء بسبب […]

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