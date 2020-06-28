2020/06/28 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور 1 ـ ليس للكهنوت سُلطة في تسيير الغرب ( واليابان والصين ) بينما يتحكم الكهنوت في كوكب المحمديين فيعيش المحمديون في ضلال لا مثيل له، يجعلهم في قاع العالم ، ولأنهم ينسبون أنفسهم للإسلام زورا وبهتانا فقد أصبح الإسلام في العالم دين التخلف والإرهاب ، لا يُقال هذا عن البوذية أو المسيحية أو اليهودية ..الخ .



هذا مع أن المحمديين معهم القرآن الكريم .



2 ـ يبدو أن هناك تناسبا عكسيا بين كمية الهداية وكمية ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خاتمة كتاب ( بالتدريج : تكسير الأصنام خلال 30 عاما ( 1977 : 2007 ) في حياتي الفكرية) - أحمد صبحى منصور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خاتمة كتاب ( بالتدريج : تكسير الأصنام خلال 30 عاما ( 1977 : 2007 ) في حياتي الفكرية) - أحمد صبحى منصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).