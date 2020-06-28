نقابة المحامين تصرف مبالغ مالية لأعضائها من ضحايا كورونا والاحتجاجات

2020/06/28 | 18:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداصدر مجلس نقابة المحامين العراقيين، الاحد، عدة قرارات بشأن صرف منح مالية لشرائح مختلفة.وذكر بيان للنقابة، أنه "قرر مجلس نقابة المحامين العراقيين بجلسته المرقمة ( ١٥ ) في ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٠ صرف منح مالية للمحامين المصابين ولذوي المتوفين منهم على إثر فايروس كورونا، بالإضافة إلى صرف منح مالية لعوائل المحامين الشهداء في تظاهرات تشرين، و إلى عائلة المحامي المختطف علي جاسب حطاب".واضاف، "حيث سيتم صرف مبلغ مليوني دينار إلى المحامين المصابين بفايروس كورونا، بعد إثبات إصابتهم بالمرض المذكور وتقديم تقرير طبي رسمي مصادق عليه من قبل نقابة الأطباء العراقيين، و يكون الصرف من صندوق الضمان الصحي ويرفع بكتاب رسمي من قبل هيئة الإنتداب إلى النقابة".وتابع، "صرف مبلغ مليوني دينار إلى ورثة المحامي المتوفى بسبب إصابته بفايروس كورونا بعد تقديم شهادة الوفاة بالمرض المذكور والتقارير الطبية الأخرى و يرفع بكتاب رسمي من قبل هيئة الإنتداب إلى النقابة".ولفت، "وسيتم صرف مبلغ مليوني دينار للمحامين الشهداء نتيجة اشتراكهم في المظاهرات خلال تشرين الأول / ٢٠١٩ ، ويتم الصرف من صندوق التكافل الإجتماعي بعد إثبات شهادة الوفاة و الأوراق التحقيقية و تأييد هيئة الإنتداب".واشار إلى، أنه "يصرف مبلغ ( خمسة ملايين دينار ) إلى عائلة المحامي المفقود علي چاسب حطاب".

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