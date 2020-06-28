العمليات المشتركة: أبطال العراق حققت اهدافها

2020/06/28 | 18:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اكدت العمليات المشتركة ان المرحلة الثالثة من عمليات أبطال العراق حققت أهدافها في مطاردة فلول عصابات داعش الإرهابية وتمكنت من تطهير الاراضي وقتل واسر عدد من الإرهابيين.وقال الناطق بأسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الاحد، إن "عمليات ابطال العراق الاولى والثانية والثالثة، تمكنت من تحقيق اهدافها العسكرية ونجحت في المجالين الامني والاستخباري، واسفرت عن نتائج مهمة في ملاحقة عصابات داعش وتجفيف منابع الارهاب".وأضاف ان "اهمية هذه العمليات التي تقوم بها الاجهزة الامنية والحشد الشعبي، تكمن في انها لم تترك لفلول عصابات داعش الارهابية اماكن آمنة، يمكن ان تتخندق بها وتمكنها من القيام بأعمال ارهابية في المناطق التي تعتبرها ساخنة، فضلا عن اعتماد استراتيجية وتكتيكات جديدة في ملاحقة فلول داعش تختلف عن سابقاتها".وأشار الى ان " المعركة مع داعش أمنية واستخبارية في الوقت الراهن، وان المناطق التي كانت تستخدمها عصابات داعش الارهابية كخطوط نقل ودعم لوجستي وادارة للعمليات الارهابية اصبحت حاليا بيد القوات الأمنية".وتابع الخفاجي ، ان " عمليات ابطال العراق لم تكن بوسعها تحقيق النتائج الكبيرة دون تعاون المواطنين، وان للأهالي دورا كبيرا في هذه العمليات من خلال تزويد القوات الامنية بالمعلومات حول تواجد الخلايا الارهابية النائمة".كانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت في وقت سابق، انطلاق عملية "أبطال العراق" بهدف تطهير الأنبار والمناطق المحيطة بها على الحدود العراقية.

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