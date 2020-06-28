فيروس كورونا بدأ ينتقل إلى الشباب الأصغر سناً في أمريكا

2020/06/28 | 18:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز انتقلت جائحة فيروس كورونا المستجد إلى السكان الأصغر سناً في معظم أنحاء الولايات المتحدة.وقد يعني هذا التغيير حالات مرض أقل خطورة، وانخفاض في معدل الوفيات، بحسب ما قالته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الخميس.وقال مدير مراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الدكتور روبرت ريدفيلد، خلال إحاطة إعلامية أُقيمت بمساعدة تكنولوجيا […]

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