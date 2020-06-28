الصحة العراقية تتخذ إجراءات عاجلة لتوفير الأكسجين الطبي

2020/06/28 | 18:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الصحة العراقي حسن التميمي، الأحد، أن العراق يتواصل مع أي لقاح أو علاج جديد في العالم لضمان وصوله للبلاد....

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