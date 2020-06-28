2020/06/28 | 18:59 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يراجع بعض عقود النفط في الحقول عالية التكاليف

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