قصف تركي بنحو ثلاثين قذيفة يستهدف قرى في دهوك

2020/06/28 | 19:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي في محافظة دهوك باقليم كوردستان، يوم الاحد، بتجدد القصف التركي على قرى مناطق حدودية في المحافظة.

وقال مدير ناحية باتيفا الحدودية مع تركيا دلشير عبد الستار لوكالة شفق نيوز، إن القصف طال قرى "منيني وبير بلا" حيث قصفت القريتين ب٢٢ من قذائف المدفعية.

كمال اشار دلشير الى "قصف بالمدفعية طال جبل شاقولي المطل على قرية بوصلي بواسطة ٧ قذائف“.

واطلقت تركيا مؤخراً عملية عسكرية على حزب العمال الكوردستاني الذي لديه قواعد ومعسكرات تدريب في إقليم كوردستان.

ورغم احتجاجات السلطات العراقية، التي اعتبرت أن العملية انتهاكا لسيادتها، تواصل تركيا ملاحقة حزب العمال.

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