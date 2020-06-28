عند هذا الحد من المال تصبح ثرياً!

2020/06/28 | 19:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اذا ما تساءلت يوما ما هو المعنى الفعلي للأثرياء أو ما هو مستوى الدخل الذي من الممكن أن يجعل منك ثريا، فإن دراسة فرنسية حديثة صادرة عن “L’Observatoire des Inégalité”، وهي مؤسسة بحثية فرنسية مستقلة معنية بدراسة عدم المساواة في المجتمع الفرنسي، حددت مستوى الدخل للأشخاص الذين يعتبرون من الأثرياء.وتقول الدراسة، التي […]

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