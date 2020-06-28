الصين: الوضع في بكين خطير بسبب كورونا

2020/06/28 | 19:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز عزلت الصين الأحد حوالى نصف مليون شخص قرب العاصمة بكين، التي سجلت منذ منتصف حزيران/يونيو زيادة في حالات (كوفيد-19)، التي تصفها السلطات بأنها لا تزال “خطيرة ومعقدة”.وكانت الصين نجحت في احتواء الوباء، لكن ظهور نحو 300 إصابة جديدة في المدينة في غضون أكثر من اسبوعين، أشاع مخاوف من موجة ثانية من الإصابات.[…]

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