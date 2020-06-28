مقالة فخامة الرئيس / فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية

2020/06/28 | 19:10 - المصدر: سومر نيوز

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ترجمة :سومر نيوز

مرت 75 سنة منذ نهاية الحرب الوطنية العظمى، نشأت أجيال عديدة على مر السنين، وتغيرت الخريطة السياسية ...

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