شجار بين لاعبي برشلونة وكيكي سيتين

2020/06/28 | 19:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن غرفة خلع ملابس فريق برشلونة شهدت شجارا عنيفا بين اللاعبين وكيكي سيتين المدير الفني للفريق بعد التعادل أمام سيلتافيغو.

وتعثر الفريق الكتالوني بالتعادل (2-2) أمام سيلتا فيغو، في المواجهة التي جمعت الفريقين، على ملعب ”بالايدوس“، في إطار مباريات الجولة الـ32 للدوري الإسباني.

ويتأخر برشلونة عن ريال مدريد بفارق المواجهات المباشرة، لكن فريق المدرب زين الدين زيدان قد يعزز تفوقه بفارق نقطتين إذا فاز على إسبانيول، مساء اليوم الأحد.وبحسب ماركا فإن خلافا عميقا نشب بين سيتين واللاعبين، الذين يروا ان الفريق لم يفوز بالألقاب مع المدرب الإسباني، وأشارت إلى أن سيتين لم يستطع تحسين مستوى برشلونة، ويبدو أنه بات منفصلًا بشكل كبير عن اللاعبين.

وأوضحت ”ماركا“ أن سيتين فقد ثقة لاعبي برشلونة ويعتمد في كثير من الأحيان على مساعده إيدير سارابيا، في التواصل مع لاعبي برشلونة، وأضافت أن عددا من اللاعبين يتجاهلون سيتين عندما يتحدث إليهم.

ووفقا للصحيفة ذاتها فإن عددا من نجوم برشلونة غادروا التدريبات في أكثر من مناسبة حيث يشعرون بإهدار الوقت وتحدثوا عن ذلك بصوت عالٍ.

وأشارت ”ماركا“ إلى أن تصريح لويس سواريز بشأن تعثرات برشلونة خارج ملعبه علامة واضحة على فقدان اللاعبين ثقتهم بكيكي سيتين حيث قال سواريز، عقب مباراة سيلتا فيغو: ”أعتقد أن هناك شيئا ما على المدربين تحليله في تلك المواقف“.

وأكدت عدة مصادر للصحيفة أن النقاشات داخل غرفة ملابس برشلونة كانت متوترة وغير صحية وتؤكد عدم التناغم بين اللاعبين والمدرب، وينتقد لاعبي برشلونة سيتين وطاقمه الفني بشأن العديد من النقاط بينها الأساليب التدريبية وأكدوا أن الاستمرار بنفس الطريقة لن يجعل الفريق يفوز بالألقاب .

وأكدت الصحيفة أن مستقبل سيتين مع برشلونة تحت التهديد، حيث أن لقب دوري أبطال أوروبا هو الخيار الوحيد لبقائه الموسم المقبل.

ومنذ بداية الموسم الحالي يعاني برشلونة خارج ملعبه في كل المنافسات وفي الدوري الإسباني خاض 16 مباراة خارج الكامب نو فاز في 6، وتعادل 5 مرات، وخسر 5 مباريات، على عكس المباريات التي تلعبه على ملعبه حيث فاز في 15 مباراة، وتعادل في لقاء واحد وكانت أمام غريمه التقليدي ريال مدريد في الكلاسيكو سلبيا.

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