تكليف ناظم الوائلي بمهام مدير عام صحة ذي قار

2020/06/28 | 19:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اصدر محافظ ذي قار ورئيس خلية الازمة ناظم الوائلي ، امرا اداريا بتكليف الدكتور حسين الكنزاوي بمهام مدير عام دائرة صحة المحافظة .وحسب كتاب صادر عن الوائلي تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان مدير عام صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري منح اجازة اعتيادية لمدة 28 يوما بناء على طلب […]

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