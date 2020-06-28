آرسنال يبلغ نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

2020/06/28 | 19:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..منح البديل الإسباني داني سيبايوس لاعب أرسنال، التأهل إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بهدف الفوز المتأخر (2-1) على مضيفه شيفيلد يونايتد، الأحد، في ربع النهائي، ليواصل فريقه تحسين نتائجه بعد استئناف المنافسات المحلية إثر توقف 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.وسجل أرسنال عبر العاجي نيكولا بيبي من […]

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