العبادي يدعو الأجهزة الأمنية لرص الصفوف: لا مكان بيننا لمن يعبث بالأمن ويحمل السلاح خارج إطار الدولة

2020/06/28 | 19:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

دعا رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، اليوم الأحد، الأجهزة الأمنية لرص الصفوف، فيما أكد عدم وجود مكان لمن يعبث بالأمن ويحمل السلاح خارج إطار الدولة، حسب تعبيره.

وقال العبادي، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "ابناءنا الشجعان في مكافحة الارهاب والحشد الشعبي وكل الصنوف، يا من قاتلتم تحت راية العراق فانتصرتم، ادعوكم الى رص الصفوف لحماية العراق والمواطنين، فلا مكان بيننا لمن يعبث بالامن ولا لمن يحمل السلاح خارج اطار الدولة لارهاب وابتزاز الامنين، ولا لمن يخدم اجنبيا طامعا او متربصا ماكرا يسئ لابطالنا".

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بغداد اليوم- بغداد

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وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن الاخير "استقبل وفداً يمثل عدداً من الملاكات ا

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