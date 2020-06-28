2020/06/28 | 19:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلن قائممقام قضاء سنجار محما خليل علي اغا،عن حصوله على وعد من منظمة الهجرة الدولية IOM، بان تقوم المنظمة بدفع مساعدات مادية ومعنوية للنازحين الايزيديين العائدين طوعيا الى ديارهم.وقال علي آغا في بيان اليوم، الاحد، ان “العمل ما زال جار لعودة النازحين الايزيديين، الى سنجار وبعض المناطق المحيطة بها والى اقليم كردستان، حيث انه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائممقام سنجار : حصلنا على وعود دولية بتقديم مساعدات للنازحين العائدين) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائممقام سنجار : حصلنا على وعود دولية بتقديم مساعدات للنازحين العائدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).