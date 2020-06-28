2020/06/28 | 19:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو.. نقيب الأطباء يدعو الى فرض حظر شامل للتجوال لـ4 اسابيع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/28 | 19:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. نقيب الأطباء يدعو الى فرض حظر شامل للتجوال لـ4 اسابيع) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. نقيب الأطباء يدعو الى فرض حظر شامل للتجوال لـ4 اسابيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).