صروط: الدستور منح الحكومة صلاحية تكليف اصحاب الدرجات الخاصة من دون الرجوع للبرلمان

2020/06/28 | 19:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تيار الحكمة عن جدل وخلاف بين الحكومة ومجلس النواب بشأن صلاحيات تكليف اصحاب الدرجات الخاصة في الدولة العراقية.

وقال النائب عن تيار الحكمة عباس صروط إن الدستور العراقي واضح، فهو منح صلاحية ترشيح اصحاب الدرجات الخاصة من قبل مجلس الوزراء، كما أعطى صلاحية التصويت عليهم، لغرض تكليفهم رسمياً الى البرلمان، من خلال التصويت بالأغلبية لصالحهم، او رفض التصويت عليهم، ما يلزم الحكومة بتغييرهم.

واوضح أن الحكومة جاءت ببعض النصوص الدستورية وبعض التفسيرات التي تعطيها الصلاحية في تكليف اصحاب الدرجات الخاصة، دون الرجوع الى البرلمان، الأمر الذي رفضه النواب والقوى السياسية، مما اثار جدل لم يحسم حتى الساعة.

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