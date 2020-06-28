فلوريدا الأمريكية تسجل 8530 إصابة و29 وفاة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/28 | 19:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز سجلت ولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم الأحد، 8530 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد أن أعلنت أمس السبت رصد رقم قياسي لحصيلة الحالات اليومية بـ9585 مصابا.وأفادت هيئة الصحة المحلية، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الولاية خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 8530 حالة لتصل إلى مستوى 141075.ويمثل هذا العدد […]

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