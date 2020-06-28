ترامب يعترف لمقربين منه بخسارته في الانتخابات القادمة

2020/06/28 | 19:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة… اعترف الرئيس الامريكي دونالد ترامب لعدد من المقربين شخصيا منه وسط انتقادات لاستجابة إدارته لمجموعة من القضايا بما في ذلك جائحة فايروس كورنا والاحتجاجات المستمرة المناهضة للعنصرية في البلاد وعدد كبير من الاستطلاعات التي تبين تراجعه امام منافسيه الاخرين.وذكرت صحيفة بولتيكو الامريكية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” الرئيس الامريكي توصل […]

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